FESTIVAL CINEMA INDIPENDENTE #38BFF: al via il CineFestival più “glocale” della riviera BELLARIA FILM FESTIVAL alla 38^ edizione tra Fellini, Guerra e la prima nazionale di Cristicchi, apre Paolo Cevoli dopo l'anteprima, presiede la giuria Moni Ovadia, direttore artistico Marcello Corvino e premio alla carriera a Sandra Milo

Beh, oggi si dice e si fa così (inevitabile a tutte le età): #38BFF cioè www.bellariafilmfestival.org, dal 23 al 27 settembre, a cura della Cooperativa Le Macchine Celibi. E poi vai sui social, e trovi tutto... ad esempio sai (nome x nome, durata, titolo e autore) dei 25 docufilm in concorso tra Bei Doc (20) e Young Bei Doc (5). Per PROIEZIONI ED EVENTI SPECIALI trovi anche, Happy Next, il progetto di Simone Cristicchi, nel road movie di Andrea Cocchi. Di tutto e di più: DOC A CASA emiliano-romagnoli e LIVE CINEMA in 16mm. Premio Bacalov per le musiche e Premio Pari Opportunità oltre al Premio “Una vita da film” dedicato a Tonino Guerra consegnato stasera in apertura al figlio musicista di Hollywood (quest'anno in giuria agli oscar) Andrea Guerra mentre la “carriera felliniana” andrà domenica sera a “Sandrocchia” (come la chiamava il maestro romagnolo) Milo. Più di così, cosa poteva fare, la premiata coppia CORVINO-OVADIA!?

fz



