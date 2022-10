ANIMAZIONE IN GIOCO 3D: Mario e Luigi "Super Bros" Lancio americano per “Super Mario Bros” torna dopo 30 anni in animazione 3D dalla primavera 2023, e più tardi anche in Italia, “il film!”

L'ultimo BRO' della serie SUPER MARIO (quella dell'idraulico della Nintendo con la voce di Bob Hoskins) sarà ILLUMINATION! 2023. Animazione 3D della casa americana satellite della Universal Pictures di “Cattivissimo me” per intenderci, in videogame d'autore, dalla prossima primavera in sala e su tutte le piattaforme continentali oltre ai giochi per computer. La presentazione ufficiale davanti ai fan statunitensi l'anno fatta Shigeru Miyamoto, autore della serie, e Chris Meledandri fondatore della Illumination insieme a doppiatori di lingua inglese per il nuovo film in produzione dall'estate. Il cattivo BOWSER con l'esercito di tartarughe attacca il castello di ghiaccio dei pinguini mentre SUPER M. arriva dal videogioco del “Regno dei funghi” antropomorfi e degli stregoni con il fratello di Mario, Luigi.

