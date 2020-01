RASSEGNA TEATRALE CERVESE 4/"Quartet" in commedia all'italiana Al teatro comunale “Walter Chiari” di Cervia la prima di QUARTET tratto Harwood ma ambientato in Italia per la regia di Patrick Rossi Gastaldi e domani l'incontro con gli attori

4 grandi interpreti del bel canto tra lirico, classico e operistico, ospiti in casa di riposo si rimettono in gioco con il Rigoletto di Verdi nel quartetto de' “LA BELLA FIGLIA DELL'AMOR”. Cantanti lirici sul viale del tramonto (in tutti i seni) saranno ancora vocalisti per il III atto verdiano cantandone la famosa aria. Inglese, intima e letteraria (adattata da Brancati) la commedia si presta alla comicità sul filo del doppio senso con ironia oltreché della malinconia di attori notissimi come Cochi Ponzoni, Erica Blanc, Enrico Pambieri e Paola Quattrini. Per un giorno il QUARTET non sarà di “vecchi vuoti a rendere” ma di persone “da non perdere” con l'affetto dovuto a chi seppur anziano gioca ancora bene con la vita. Gli attori nella pomeridiana di giovedì 23 gennaio incontreranno il pubblico anche per questo.

fz



