4° meeting del Processo di Bologna: plauso ai passi avanti compiuti dal Titano

Sentiamo Laura Gobbi

Sotto la lente l'adeguamento di San Marino agli standard europei come previsto dall’ingresso del Titano nello Spazio Europeo dell’Educazione Superiore avvenuto due anni fa: a Palazzo Braschi si è concluso oggi il 4° meeting del Processo di Bologna. Una due giorni densa di confronti: al centro i temi fondanti della Roadmap che condurrà San Marino entro il 2023 “ ad essere pienamente conforme ai principi e ai valori dello Spazio Europeo dell’Educazione Superiore”. La delegazione europea del Processo di Bologna si è detta molto soddisfatta della qualità e della mole di lavoro svolto dal Gruppo San Marino, “perfettamente in linea con le richieste, le tempistiche e le scadenze previste”. Accolto favorevolmente anche l’aumento dei fondi destinati alla ricerca universitaria. Grande interesse infine per il Patto Territoriale.

Nel video l'intervista a Laura Gobbi, Direttrice Dipartimento Istruzione.