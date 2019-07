40 volte d'agosto "tra i popoli" a Rimini da tutto il mondo

Presentazione del Meeting

Rimini dice grazie al MEETING per i 40 anni di presenza e testimonianza tra la gente. Nelle parole del sindaco Gnassi e di Emma Petitti durante la presentazione ufficiale al Teatro Galli l'attenzione delle istituzione locali e regionali. In sala Ressi anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino e alcuni esponenti storici del Movimento in Repubblica. In tanti sono cresciuti con il Meeting d'estate e al quarantennale si continua a dialogare e a confrontarsi. Interagire nella diversità attraverso le parole di San Giovanni Paolo II: “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”, titolo della kermesse 2019. Programma e ospiti da tutto il mondo con una particolare attenzione al mondo arabo e alle sfide sociali ed economiche future. Anticipata da Otello Cenci, responsabile spettacoli, l'amicizia tra persone diverse che si incontrano nel teatro e in musica. Alcuni brani significativi dello spettacolo FRANCESCO E IL SULTANO, con cantanti e attori cristiani e musulmani, hanno reso bene il clima della edizione n°40 che si terrà dal 18 al 24 agosto.

Sentiamo la presidente della Fondazione Meeting EMILIA GUARNIERI il direttore EMMANUELE FORLANI sui contenuti della edizione 2019 “per l'amicizia tra i popoli”