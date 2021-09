PATRIMONIO COLLETTIVO 40° AASS: presentato alla Reggenza il libro di Verter Casali sulla storia dei servizi pubblici sammarinesi

Verso una nuova progettualità ma imparando dal passato e guardando al futuro. Da 40 anni al servizio dei cittadini, motore del Paese per le forniture di acqua, luce e gas – l'essenziale del vivere quotidiano -, insieme ad igiene urbana, trasporto pubblico, sviluppo delle TLC, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi è “tra le punte di eccellenza del territorio” come ha ricordato il Segretario Teodoro Lonfernini. Patrimonio collettivo, frutto del lavoro di tanti, celebrato in questo 40° anniversario con un libro di Verter Casali proprio sulla storia dei primordi dei servizi pubblici sammarinesi. Non un racconto di grandi eventi bensì una spaccato inedito di microstoria sociale, che aiuta comprendere come vivevano i nostri antenati.

[Banner_Google_ADS]



La testimonianza dunque dell'evoluzione della società sammarinese attraverso la genesi dei servizi essenziali come leva per progettare il futuro, aspirando ad una sempre maggiore efficienza, con un occhio particolare alla tutela dell'ambiente. “Perché l'erogazione adeguata di servizi – ha ricordato il Direttore AASS, Raoul Chiaruzzi - dà il livello di sviluppo di un Paese”. Sullo sfondo lo stimolo per affrontare nuove sfide.

Quindi la presentazione del libro ai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Vertici e una folta rappresentanza di dipendenti insieme per celebrare le origini e il presente di attività dall'alto valore strategico. “Patrimonio di esperienze, competenze e professionalità che hanno portato ai risultati di oggi, - ha detto la Reggenza – e rappresentano la più importante risorsa con cui affrontare le sfide future per continuare ad essere una impresa all'altezza delle esigenze del nostro Paese”.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS; Verter Casali, storico; Francesco Raffaeli, Presidente AASS.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: