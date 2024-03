400 anni di Poste a San Marino, dal postiglione ad oggi: il convegno al Museo di Stato

Nel video le interviste a Bruno Crevato-Selvaggi (esperto di filatelia e storia postale) e Roberto Ganganelli (Responsabile scientifico Museo Francobollo e Moneta RSM)

Il postiglione era un sammarinese che per prendere la posta per tutti i concittadini andava a Rimini e tornava sul Titano a piedi 3-4 volte alla settimana. Accadeva 400 anni fa, quando la posta si fermava solo sulle grandi direttrici. Nel 1879 arrivarono le carrozze a cavallo, poi sostituite dai mezzi moderni. Al Museo di Stato la storia di questo mezzo di comunicazione viene ripercorsa dal convegno organizzato dal Museo del Francobollo e della Moneta: “Un postiglione che vadi a pigliare. 400 anni di Poste a San Marino”.

Un'occasione per riscoprirne genesi e sviluppo, anche grazie a Bruno Crevato-Selvaggi, uno dei massimi esperti italiani di filatelia e storia postale: "Il sistema postale si è reinventato - spiega lui -, anche con attività finanziarie non solamente postali. Le varie amministrazioni hanno reinventato il francobollo anche come veicolo di un messaggio culturale. In questo San Marino è sempre stata innovativa". Nella storia della posta il francobollo diventa protagonista: non solo un contrassegno dunque ma, come ricorda il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, “anche medium di comunicazione globale per l'immagine, la storia e i valori della Repubblica”.

"Il Museo del francobollo e della moneta opera proprio in questo senso - commenta Roberto Ganganelli, Responsabile scientifico del Museo del francobollo e della moneta di San Marino -. Gli oltre 21mila visitatori dell'anno scorso dimostrano che c'è gradimento e curiosità. Il museo deve però proiettarsi al di fuori delle sue mura, tramite attività come questa, per farsi conoscere".

