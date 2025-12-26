TRAGUARDO 40° Concerto di Santo Stefano: la Camerata del Titano festeggia con il Coro dell'Emilia-Romagna Per il concerto numero 40 la musica di Mozart alla Pieve: luogo religioso più importante per la comunità sammarinese

Il tradizionale Concerto di Santo Stefano coincide con un traguardo importante per l'Orchestra Camerata del Titano: 40 anni di valorizzazione della musica. Per celebrare la ricorrenza quest'anno è stata scelta la Basilica del Santo: il luogo più sacro per la comunità sammarinese. Circa 70 i musicisti alla Pieve per il concerto del 26 dicembre. Insieme alla Camerata il Coro Regionale dell'Emilia-Romagna diretto dal maestro Marco Cavazza e composto da 50 elementi: soprani, contralti, tenori, bassi.

Tra i protagonisti dell'evento: la soprano Federica Livi. Un gemellaggio nel segno del talento. Al centro la musica di un genio senza tempo: Mozart, con la sua produzione sinfonico corale. Per la Camerata del Titano, diretta dal maestro Augusto Ciavatta, il 40° Concerto di Santo Stefano è la conferma della solidità di un progetto culturale che da sempre unisce la classica e la sacra a composizioni inedite, all'opera, alla musica contemporanea. Un impegno che ha portato l'orchestra ad eseguire performance all'estero e a sperimentare, portando i suoi programmi in molte città italiane.

