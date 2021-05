CORTO D'AUTORE 5 minuti per vivere... Un'opera breve animata sul senso del tempo dell'artista di San Pietroburgo d'origine armena NATALIA MIRZOYAN con “FIVE MINUTES TO SEA” pluripremiato nel mondo disponibile sul web

La percezione del divenire temporale tra bambini e anziani al mare in 5 minuti di bagni in acqua (intervallo di tempo e di vita conteso... nel trascorso quotidiano) d'estate come spunto narrativo per un capolavoro animato: “FIVE MINUTES” di MIRZOYAN. La regista, specializzata in grafica, è anche sociologa e ha disegnato su uno sketchbook i personaggio (2 bimbi e 2 anziani [la ragazzina fa i capricci -si muove nervosamente e trema dal freddo- ma non vuole uscire mentre la signora anziana bagna la schiena al marito e lo accompagna in mare molto lentamente...] lo scenario è una spiaggia che potrebbe essere Rimini) il tutto durante una vacanza in Montenegro dell'autrice e di un'amica sul Basso Adriatico. Semplice non certo facile respirare poesia e acqua di mare lungo il cammino della vita verso la sorgente... o l'origine.

