50 anni dopo, il romanzo-verità di Andrea Cordovani sul tentato rapimento di Enzo Ferrari

Potrebbe sembrare la trama di un film, in realtà sono fatti realmente accaduti. Andrea Cordovani, presenta a Mementi - Mercoledì d'autore, un libro nuovo di zecca dell'autore, regista, direttore di "Autosprint", uscito circa un mese fa ed edito da Minerva. Una storia vera, dunque, dai risvolti sconosciuti che Cordovani svela in amabile chiacchierata con Giuseppe Tassi. In luce un episodio dimenticato che accade nei giorni in cui il Grande Vecchio festeggia la riconquista del titolo iridato delle Rosse in F1. Il 25 ottobre 1975, a poche ore dalla presentazione della monoposto che correrà il Mondiale del '76, due banditi vengono bloccati in corso Canalgrande a Modena mentre sono a un passo dal compiere il sequestro del secolo. La polizia sventa il rapimento mentre il Drake si sta facendo la barba nel suo negozio di fiducia.

Emergerà poi dalle indagini il coinvolgimento del Clan dei Marsigliesi che in quei mesi stava seminando il terrore nella Panisola. Quel giorno cambiò tutto nella vita di Ferrari. Che non fu “solo un ostaggio mancato" ma diventò il simbolo di un modo di vivere “blindati” che per tantissimi benestanti allora era la regola. Pistola sempre in tasca, autista altrettanto armato e guardia del corpo alle costole. Un incubo, quello dei rapimenti, che farà cadere in depressione il mito di Maranello e – viene ricordato - lo perseguiterà anche dopo la morte.









