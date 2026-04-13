55 anni di relazioni fra Cina e San Marino: la Reggenza incontra una delegazione da Pechino

Nel servizio l'intervista a Beatrice Terenzi, presidente dell'Associazione San Marino - Cina

I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno incontrato una delegazione proveniente da Pechino dell'"Associazione del Popolo Cinese per l'Amicizia con l'Estero" (CPAFFC), accompagnati dall'Associazione di Amicizia San Marino-Cina.

"Riteniamo particolarmente lodevoli le iniziative e gli scambi che le due realtà associative promuovono e organizzano da anni, anche con il supporto delle rispettive istituzioni" - ha affermato la Reggenza - "In un'epoca sempre più globalizzata" - ha continuato - "promuovere questi scambi significa rafforzare il rispetto reciproco e contribuire alla convivenza armoniosa tra popoli e culture diverse."

L'evento di oggi ha previsto uno scambio culturale tra l'Istituto Musicale Sammarinese e il Conservatorio di Wuhan, un confronto istituzionale tra la delegazione cinese, rappresentata dal presidente della CPAFFC, Yang Wanming, e i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Stefano Canti. Infine, l'udienza a Palazzo Valloni, alla presenza dei Capi di Stato e del Segretario agli Esteri Luca Beccari.

Un'occasione di incontro e di rafforzamento dei rapporti tra il Titano e la Repubblica Popolare, che continuano ormai da 55 anni grazie al lavoro di Gianfranco Terenzi, co-fondatore e presidente dell'Associazione San Marino-Cina, scomparso nel 2020. Sua figlia Barbara ne ha raccolto l'eredità e l'impegno, per proseguire nella costituzione di un legame forte e consolidato tra i due Stati.

"Per la delegazione che è in visita qui a San Marino, perché comunque è la delegazione che rappresenta il popolo cinese, è un'Associazione molto importante collegata appunto col governo cinese, il presidente è sicuramente una persona di grande spessore, importante, e quindi è la dimostrazione, questa visita oggi, di un rapporto che va avanti, consolidato, e testimonia sicuramente anche quella volontà comunque nel continuare a portare avanti tante iniziative che l'Associazione di Amicizia San Marino-Cina sta facendo. E soprattutto oggi abbiamo anche firmato un memorandum che consolida, rafforza ulteriormente il nostro rapporto e quindi per me è veramente un orgoglio, un privilegio, poter dire che questa visita di oggi dà uno slancio nuovo e quindi sicuramente consolida ancora di più dei rapporti importanti" - ha detto a conclusione dell'udienza Barbara Terenzi, presidente dell'Associazione San Marino - Cina.

Nel servizio l'intervista a Barbara Terenzi, presidente dell'Associazione San Marino - Cina







