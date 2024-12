5555: tornano i Daft "France"

Sempre 5, quattro volte Five, 5555: the 5tory of the 5ecret and 5tar system sempre con la IV cifra, cinque(5). Tutto nel disco di 23 anni fa, DISCOVERY, a musicare l'animazione giapponese in 14 tracce. 800 sale contemporaneamente per 3 giorni in oltre 40 paesi nel mondo: un evento cinematografico planetario. Su tutto la colonna sonora di ONE MORE TIME celebre anche oggi nonostante i decenni passati. Musica elettronica generazionale DAFT PUNK a scandire l'animazione immortale del manga d'autore di scuola orientale (Matsumoto e Toei (“toe ay”) Animation). Il fenomeno DAFT del duo francese sopravvive anche nello CHANEL N°5 della pubblicità diretta da Guadagnino e in un “ca(m)meo” dei due musicisti nel film animato della Lego.