60 anni di Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: la storia raccontata dai suoi protagonisti

"La storia di questo gruppo è formidabile - racconta Augusto Casali, storico attore Piccolo Teatro Arnaldo Martelli - e parte da un documento del 1589, ovvero uno stanziamento del Consiglio Principe e Sovrano a un gruppo di giovani di Città per continuare una commedia che avevano iniziato. Ci sono state delle trasformazioni: le filodrammatiche sono diventate due, una in Città e una a Borgo Maggiore. Poi hanno capito che era meglio stare insieme e hanno creato la Filodrammatica di San Marino".

Aggregare, coinvolgere, divertire. Su queste basi nasce il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, il cui nome è un omaggio al celebre attore sammarinese. A fondare il gruppo fu Elda Bardelli, che volle con sé anche Augusto Casali, ora diventato un volto storico. Con ben 97 commedie di Sant'Agata in curriculum, ha accompagnato una storia lunga 60 anni, che attraversa tre generazioni di sammarinesi.

"La compagnia ha coinvolto nella sua storia circa 200 sammarinesi di diversa estrazione e diverse generazioni - aggiunge Francesco Morganti, presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli -. Pensate che in questo momento recitano assieme Augusto Casali, sua figlia e il nipote di 11 anni. Durante questa avventura lunga 60 anni sono successe le cose più strane e sono nati anche degli amori".

Storie di vita dunque, valori e tradizione. Con la Commedia di Sant'Agata la compagnia porta avanti anche il dialetto locale, contribuendo a mantenere vive le radici del Paese. Di aneddoti ce ne sono tanti, ma Casali ne ricorda uno in particolare: "Nel 1966 - ricorda - la compagnia si fece spedire dalla libreria del Teatro di Firenze dei copioni. La città in quel periodo fu colpita dall'alluvione e noi facemmo uno spettacolo di beneficenza per ricostruire la libreria. Quei due copioni spediti a San Marino furono tra le poche cose che si salvarono nell'alluvione di Firenze".

Nel video le interviste ad Augusto Casali (storico attore Piccolo Teatro Arnaldo Martelli) e Francesco Morganti (presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli)