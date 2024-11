600 aforismi di Don Benzi, presentato li libro di Elisabetta Casadei

Don Oreste, grande comunicatore: smuoveva le coscienze e mobilitava all’azione, con un linguaggio insieme semplice e profondo, sferzante e rispettoso, mai banale.

“Si tratta di una raccolta di aforismi, detti, aneddoti del Don, che ho avuto la fortuna di raccogliere – dice Elisabetta Casadei - perché mi occupo della causa di beatificazione. Quindi, per le mani ho più di 18.000 pagine di scritti, più tutti i libri, gli articoli, omelie, incontri, convegni, lettere, scritti per la comunità. A volte mi imbattevo in delle frasi, che veramente erano frasi ad effetto, colpivano, andavano dritto al cuore, scuotevano E ho detto: queste non le posso lasciare lasciar perdere. Ho cominciato a raccoglierle, ne ho raccolte centinaia. In occasione di questo centenario ho deciso di fare un bel regalo ai conoscenti di Don Oreste ed così è nato questo libro. 600 aforismi su tantissimi temi - più di 300 temi e che spaziano dalla famiglia ai figli, guerra, pace, sofferenza, amore, dolore, Chiesa, Cristo...”.

“Un patrimonio di pensieri utili per il proprio cammino personale che possono illuminare, incoraggiare, ma anche provocare, come era nello stile di don Oreste” – dice ancora Elisabetta Casadei. Un'ampia rassegna, consultabile attraverso un dettagliato indice tematico, ma anche lasciandosi sorprendere, aprendo il libro a caso: “Ecco questa è una frase famosissima del Don – legge la Casadei, proprio sfogliando il libro a caso - che diceva: 'Le cose belle prima si fanno e poi si pensano'. E poi: 'stringi la mano al povero almeno una volta alla settimana'”.

Nel video, in collegamento zoom: Elisabetta Casadei, teologa, postulatrice della Causa di beatificazione di don Benzi e autrice del libro