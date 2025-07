EVENTI REGIONE 7^Arte: archeologia di celluloide Il cammino del CINEMA RITROVATO con il festival del restauro continua fino al 6 luglio dopo le testimonianze di artisti e registi alla XXXIX edizione ricca di contenuti e presenze

Apre e chiude le testimonianze di questi giorni il cineasta e comico Terry Gilliam a modo suo... Il direttore della Fondazione, Gian Luca Farinelli, ha voluto quest'anno il suo sogno-Hepburn. Carmen Chaplin da attrice e regista non può non ricordare suo nonno riscoperto qui in rassegna. Perle rare in retrospettive possibili solo a Bologna. Un viaggio 'archeologico' nel tempo in pellicole ormai sparite, tornate a noi. Francesca sul padre Luigi Comenicini.



