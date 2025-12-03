'70 pezzi di me': la voglia di rinascita di Ilaria de Biagi, in un libro

"70 pezzi di me è un libro che parla dei miei 70 giorni passati in una clinica psichiatrica, la mia voglia di rinascita e quello che voglio dire alle persone è che non c'è bisogno di vergognarsi né di nascondersi se si hanno dei disturbi mentali o se si hanno problemi in generale. Questo libro è rivolto a tutti e spero che possa piacere il più possibile".

Ilaria De Biagi si racconta con trasparenza disarmante. Da “piccola artigiana della scrittura”, come le piace definirsi, mette in luce - insieme ad Anna Chiara Macina e all'editore Carlo Filippini - il suo percorso personale di fragilità, cura e rinascita, sublimato nella narrazione. Fragilità – precisa – che “andava coccolata, capita e affrontata”. Una consapevolezza che l'ha indotta a fermarsi, ad ascoltare il proprio dolore e a trasformarlo in forza.

70 pezzi di un puzzle come i 70 giorni trascorsi in clinica: la riscoperta di se stessa, il confronto con gli altri e il valore dell’aiuto reciproco. Una giovane che parla soprattutto ai giovani, numerosi in platea, e tocca il cuore delle tante donne presenti. Il libro è, dunque, un invito alla riflessione sulla salute mentale, e anche lo sprone a ridurre lo stigma sulla malattia e i pregiudizi associati, promuovendo maggiore comprensione e accettazione sociale. L'autenticità che supera la vergogna, il coraggio che vince sulla paura dell'isolamento, per darsi una nuova possibilità. Un esempio per tutti, perché riguarda tutti.

Nel video l'intervista a Ilaria De Biagi, scrittrice