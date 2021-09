700 anni dalla morte di Dante: San Marino dedica al poeta un parco

Un omaggio necessario a quello che per molti è il più grande autore della letteratura italiana: in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, San Marino ha deciso di dedicargli il parco di Serravalle adiacente a Piazza Bertoldi, ex Orti Masi. Alla Sala Polivalente Little Tony si è tenuto un convegno in cui è stata ribadita l'importanza che ancora oggi un autore come Dante Alighieri ricopre nel panorama mondiale. L'iniziativa ha visto coinvolte le segreterie alla Cultura, agli Affari Interni e al Territorio e la giunta di castello di Serravalle: dopo il convegno, a cui ha preso parte anche il vescovo monsignor Andrea Turazzi e l'ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga Mercuri, è stata scoperta dai Capitani Reggenti la targa commemorativa, culmine delle celebrazioni di quest'anno, volute dall'Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

Nel video le interviste al docente universitario Renato di Nubila e al presidente dell'Associazione Sammarinese Dante Alighieri Franco Capicchioni

