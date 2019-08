76esima mostra cinematografica veneziana al via

Foto facebook @mostradelcinemavenezia

il jet-set classico a Venezia è allargato a studenti, influencer e celebrità di vario rango tra cine, tv e web, senza contare che la radio c'è da sempre sin dalle origini: gloriosi anni 30 e anteguerra dal Lido a Palazzo del Cinema arrivavano soprattutto film sperimentali per artisti e intellettuali, aristocratici e industriali, che pagavano il tutto. La 76^ edizione diretta da Paolo Barbera con apertura tutta al femminile. Madrina l'attrice Alessandra Mastronardi e in presidenza di giuria la regista argentina Lucrecia Martel. Si parte in concorso con LA VERITÈ di Hirokazu Kore-Eda protagonisti la DENEUVE e JULIETTE BINOCHE insieme a ETHAN HAWAKE. POLIKANBLUT apre invece alla DARSENA la sezione ORIZZONTI. In SETTIMANA DELLA CRITICA segnaliamo 5 È IL NUOMERO PERFETTO di Igort. Domani LEONE D'ORO alla carriera per Almodòvar e si proietta per lui proprio DONNE AL LIMITE DI UNA CRISI DI NERVI.

fz