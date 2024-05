800 anni dalle stimmate di Francesco d'Assisi, la reliquia a San Marino

Nel ricordo dell'evento delle stimmate di San Francesco a La Verna (Arezzo), secondo la tradizione religiosa ricevute il 17 settembre 1224, la Diocesi di San Marino-Montefeltro e l'associazione I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna, insieme ai frati del santuario di La Verna, si uniscono.

L'occasione è il pellegrinaggio del reliquiario che custodisce una benda in lino imbevuta di sangue che apparterrebbe a Francesco d'Assisi. Originariamente contenuta in un reliquiario d'argento e tracciata in antichi archivi, è stata traslata dopo il miracolo del 1901, documentato in un processo canonico, che ravvivò il colore del sangue rendendolo di nuovo vivido e vermiglio. Da allora il colore del sangue non ha più mutato.

Dal 4 al 12 maggio, la reliquia farà tappa in vari comuni della Valmarecchia, in provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, in un programma ricco di funzioni religiose, momenti di riflessione nei luoghi di sofferenza, incontri culturali e catechesi. Il viaggio della reliquia inizierà il 4 maggio nella chiesa dell'antico convento di Sant'Igne, alle porte di San Leo, alle ore 16:00. Vi sarà un incontro il cui intervento principale sarà tenuto da fra Michele Maria Pini, Ofm, il quale accompagna la reliquia da La Verna durante tutto il percorso.