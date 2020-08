80s-90s Summer Party: successo per il concerto dei Jamiromania sul Pianello, tra acid-jazz e funky

Il concerto a San Marino Città

Impossibile non riconoscere il sound così anni '70, le movenze e il celebre copricapo dell'artista britannico Jay Kay 'interpretato' da Ivan Fabbri con i Jamiromania: band italo-sammarinese, attiva dal 2006, che in piazza della Libertà, dopo il tramonto, ha riportato il pubblico indietro nel tempo. Indietro a un passato recente, con i successi dei Jamiroquai, gruppo da decine di milioni di dischi venduti che ha raggiunto l'apice del successo a cavallo tra il vecchio e nuovo millennio.

Si chiude così l'”80s-90s Summer Party”: la proposta culturale di Fun 4 All con cena sul Pianello e show. Media partner Radio San Marino Classic. Tra l'Italia e il Titano la line-up dei Jamiromania: insieme al cantante, il chitarrista Andrea Sacanna, Milo Agostini al basso, insieme al tastierista Marco Gattei, Andrea Bianchi alla batteria e Marco Ciccioni alla tromba. Due ore di spettacolo, dall'acid jazz degli inizi dei Jarimoquai all'elettro-funk, senza contare un po' di fuori programma cantando tra gli ospiti in piazza. "Le due serate di sabato e domenica sono state un successo", affermano gli organizzatori, con 600 persone a cena in totale più il pubblico in strada.