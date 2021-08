85 anni di Mogol: l'artista in udienza a Palazzo

A Palazzo Pubblico il cantante Mogol è stato ricevuto dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, alla presenza anche del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. L'artista, che il 17 agosto ha festeggiato i gli 85 anni di età, durante la sua carriera ha lavorato con grandissimi artisti, tra cui Lucio Battisti, Adriano Celentano e Mia Martini, senza dimenticare poi il sammarinese Little Tony. Nel corso dell'udienza Mogol ha espresso il proprio affetto per la Repubblica, un luogo in cui, ha detto, si è sempre sentito tra amici.