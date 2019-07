9 film sotto le stelle a Fonte dell'Ovo

Cinema sotto le stelle a Fonte dell'Ovo

9 notti al CINEMA SOTTO LE STELLE d'agosto con aperitivo e spuntino in un'offerta all'americana. Istituti Culturali e Federazione Tennis propongono un film a sera. Da lunedì 5 a mercoledì 14 la notte prima di Ferragosto, sabato escluso. Pellicole recenti d'autore e film per ragazzi anche d'animazione. MIA E IL LEONE: vero e affettuoso. RALPH SPACCA INTERNET: divertente e avveniristico. A STAR IS BORN: amore in musica. BOHEMIAN RHAPSODY: non solo Freddie. GREEN BOOK: il razzismo contro un nero dentro. TOY STORY 4: una favola che continua. THE MULE, IL CORRIERE: un vecchio, giovane. DUMBO: le orecchie più amate dai piccoli. ATTENTI A QUELLE DUE: donne all'arrembaggio; e ci rimettono certi uomini.

fz