99Posse dello Zulù con il Collettivo Wu Ming 1

Il frontman e vero cuore dei 99 Posse è lui: Luca Persico, conosciuto anche come Luca ‘O Zulù’, leader del gruppo napoletano di “musica posse” formatosi oltre 30 anni fa. Proprio lui a Bologna, la sua scrittura e la sua voce al Teatro dedicato a Laura Betti, in un racconto personale, generazionale, sociale e politico al collettivo WU MING 1 a Casalecchio di Reno. Lo spettacolo si chiama “Ridire - Parole a fare male” perché nasce dall’esigenza della parola che diventi subito musica! per poi tornare ad essere parola... una strada lunga 30 anni. Reading politico e concerto musicale per 3 strumenti e voce sola... quella dei diseredati, gli operai e i disoccupati, di tutte le Napoli del mondo: dal personale al proletario. Regia di Pino Carbone, prodotto da Musica Posse in collaborazione con Progetto Nichel: O' Zulù' è tornato...

fz