MUSICA A Borgo Maggiore l'omaggio collettivo a Francesco Guccini Una serata speciale per ricordare il grande cantautore: tra chi ha portato uno strumento e chi semplicemente la sua voce, sono stati suonati tutti i brani più celebri

Una serata speciale per ricordare Francesco Guccini attraverso le sue canzoni, le sue parole e la voglia di stare e suonare insieme. Al Centro Comunitario Don Bosco di Borgo Maggiore, tra chi aveva portato il proprio strumento e chi semplicemente la sua voce, sono stati suonati tutti i brani più iconici del Maestrone: dalla Locomotiva a Eskimo passando per l'Avvelenata. Un omaggio collettivo alla memoria e alle opere del grande cantautore scomparso il 6 agosto a 86 anni.

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