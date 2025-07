ANTEPRIMA CINEMA A "Caccia" con Guadagnino Il nuovo film di Luca Guadagnino AFTER THE HUNT in lavorazione negli Stati Uniti sarà presentato in anteprima a Venezia 82: ecco le prima immagini e la trama in anteprima

Una storia di rimozione e costrizione (non solo di violenza sessuale e sentimentale) nei rapporti sociali e di genere attraverso i compromessi accademici: al centro JULIA ROBERTS protagonista di un dramma psicologico sempre al limite scritto da Nora Garrett per Guadagnino in un film prodotto tra Italia e Stati Uniti. DOPO LA CACCIA è un titolo provocatorio che comprende il principio predatorio tra uomo e donna e la discriminazione razziale proveniente dal colore della pelle tra americani, oggi. Una prof. bianca e una studentessa (modello) nera incrociano i loro destini femminili oscuri e segreti. Cos'è un abuso e fin dove si spinge la tolleranza... anche inconscia verso certi comportamenti maschili reconditi che coinvolgono le donne in tutti gli ambiti?

