A caccia di comici emergenti: torna Locomix Nel 2024 la 17esima edizione, annunciata ieri durante uno spettacolo da tutto esaurito. L'organizzatore Ettore Mularoni: "Abbiamo entusiasmo e voglia di divertirci"

Dopo una pausa di quasi otto anni si torna a ridere con Locomix. Spettacolo scoppiettante ieri sera, in una sala piena, gustoso antipasto della 17a edizione del rinomato concorso per comici emergenti organizzato dall’Associazione Locomotiva. A patrocinare l'evento le Segreterie Istruzione e Turismo. “E' stato molto bello per noi vedere l'affetto delle persone”, commenta l'organizzatore Ettore Mularoni. “Avevano tutti voglia di Locomix, e anche noi. E' stata una bella iniezione di fiducia. Abbiamo deciso di ricominciare questo cammino, anche grazie all'ingresso in associazione di ragazzi giovani, che hanno portato entusiasmo.

Abbiamo ricominciato volenterosi e desiderosi di divertirci, perché poi se ci divertiamo noi si divertono tutti”. Le selezioni si terranno ad Aprile.

Serata finale il 4 maggio al Concordia di Borgo. La formula rimane quella di sempre, fatta eccezione per la presenza di due comici in meno in finale: “Non saranno più otto, ma sei. Abbiamo inoltre aggiunto un premio. A differenza del passato, in cui il vincitore lo decretava il pubblico e c'era il premio della critica, in questa edizione il vincitore assoluto sarà scelto da pubblico e critica assieme. Con una formula – ironizza – che mi ha passato Amadeus per Sanremo. Siamo intimi io e lui”.

Nel video Ettore Mularoni, organizzatore

