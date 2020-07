A Cervia "Festival Romagna" celebra le qualità della sua gente

Torna a Cervia (Ravenna) il Festival della Romagna 2020 la cui 7/a edizione che si tiene dal 31 luglio al 2 agosto sarà occasione per incontri dopo mesi di chiusura, distacco e lontananza. Come riporta Ansa. Ogni anno - spiega una nota degli organizzatori - il Festival,ideato e diretto da FeDa srl, con il patrocinio del Comune della città della Riviera ravennate e della Regione Emilia-Romagna, celebra una delle qualità dei romagnoli: passione, generosità, cultura e quest'anno si intende riconoscere chi in questi mesi ha incarnato ed espresso tutte queste qualità in maniera esemplare, ovvero gli operatori sanitari, nelle persone dei direttori sanitari delle strutture ospedaliere del territorio romagnolo e di Sergio Venturi, già commissario per l'emergenza Covid-19, ai quali verrà conferito nell'ambito della manifestazione il Premio Romagna. Il Festival della Romagna 2020 si ripropone al pubblico come il format di cultura e divertimento che trae ispirazione dalla grande attività sociale, economica, culturale del territorio. La manifestazione è l'appuntamento estivo della Romagna,una tre giorni di incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances con artisti, giornalisti, esperti, storici, provenienti da tutto il territorio che si ritrovano a Cervia per vivere e far vivere una indimenticabile atmosfera di festa unendo nelle serate linguaggi e performances legati alla tradizione e moderni, presentando nuovi repertori, visioni e creatività che rifletteranno la cultura, l'arte e le economie della Romagna.



