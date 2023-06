EMILIA ROMAGNA TEATRO A Ferrara con Solenghi-Lopez torna Fo-Rame Il cartellone del comunale Claudio Abbado ferrarese si arricchisce di grandi volti dello spettacolo oltre alla collaborazione con la fondazione Fo-Rame per il decennale della morte di Franca Rame

Con la direzione artistica di Marcello Corvino arriveranno 26 spettacoli con grandi nomi tra gli altri Capossela, Cristicchi, Moni Ovadia, Marcorè e Bisio. “Un anno per Franca Rame”, invece, vede in scena il figlio Jacopo Fo e una versione femminile del Mistero Buffo. Altra novità la prima nazionale proprio a Ferrara dello show di Tullio Solenghi e Massimo Lopez “volume due” del precedente tour comico arricchito di 'video-follie' con la Jazz Company di Gabriele Comeglio. Un omaggio spassionato all'avanspettacolo e ai tanti personaggi portati in scena e sul piccolo schermo dai due comici nuovamente insieme dopo anni. Altra curiosità che rende il cartellone veramente speciale la presenza degli OBLIVION con TUTTORIAL guida contromano alla contemporaneità.

