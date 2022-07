EVENTI ESTIVI A fine luglio tornano le Giornate Medioevali per rievocare i Patti di Fossombrone Dal 28 al 31 rievocazioni storiche e spettacoli nel centro storico di San Marino

A Roma la prima presentazione delle Giornate Medioevali, che tornano a San Marino dal 28 al 31 luglio. E non c'è solo 25 come data cardine, il titolo dell'evento infatti recita “1462 il Patto”, per ricordare quando vennero siglati i Patti di Fossombrone tra Papato e San Marino, da cui scaturì la conformazione e l'estensione geografica della Repubblica, che rimarrà poi invariata, hanno spiegato il regista Alessandro Martello e il direttore artistico Gabriele Bonvicini, insieme a Rossella Fugaro, organizzatrice della manifestazione. A fare gli onori di casa, l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, lieta di ospitare la prima presentazione del principale evento estivo sammarinese. Tra due giorni si replicherà a Milano, poi in Repubblica, dove si concluderà il tour promozionale.

Nel video l'intervista a Annachiara Sica, Direttrice Ufficio del Turismo

