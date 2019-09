A marzo 2020 sul Titano la mostra personale del Maestro Giorgio Oikonomoy

“L'interpretazione di una dignità assoluta”, quella che riporta all'identità sammarinese. E' ciò che esprime, secondo l'artista che l'ha realizzata, l'opera che il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha donato al Titano, in occasione della visita del Principe Don Pedro di Borbone, lo scorso 20 settembre.

Il Maestro e Cavaliere d'onore, Giorgio Oikonomoy ha illustrato con dovizia di particolari, davanti alla Reggenza, i contenuti simbolici dell'opera. Tra questi: la Statua della Libertà raffigurata con “occhi straordinari, senza remore, dritti sul futuro”; San Marino, più tagliapietre che Santo, reso infatti come “un semplice uomo sammarinese” che tiene in mano il Monte Titano, “gioiello di questa terra”; accanto naturalmente Sant'Agata, simbolo di tutte le donne; e in basso sull'angolo sinistro, discreta, la croce costantiniana a significare la vicinanza rispettosa dell'Ordine al Paese.

L’opera sarà parte integrante della mostra personale di Oikonomoy che sarà allestita presso la sala esposizioni del Palazzo SUMS, da marzo a giugno 2020.

Guarda l'intervista a Giorgio Oikonomoy, artista e Cavaliere d'onore SMOCSG.