LIBRI A "Mementi" l'incontro con Giordano Bruno Guerri, autore di “Benito. Storia di un italiano”

In 340 pagine, Giordano Bruno Guerri racconta l'uomo Mussolini, il suo rapporto con gli italiani: durante il regime fascista, tra le mura di casa, lo chiamavano per nome, segno di una presenza familiare nelle loro vite. Aspetto da non sottovalutare per comprendere quell'epoca. Parte proprio da qui l'autore, che nel suo libro “Benito. Storia di un italiano”, firma una biografia sicuramente diversa del Duce, indicando anche un tratto inesplorato del Ventennio: «Gli italiani – dice - erano mussoliniani, non fascisti, perché in lui si volevano identificare», affascinati dal culto del “superuomo”, che lui incarnava. Il libro è stato presentato da Giuseppe Tassi durante il sesto appuntamento di “Mementi, mercoledì d'autore”. Giordano Bruno Guerri è un noto studioso del ventennio fascista e nel ricostruire la biografia di Mussolini ne traccia un ritratto intimo, la «storia di un italiano» che degli italiani non aveva una grande opinione. Ricorda la frase che Mussolini pronunciò, parlando con Ciano, il 23 dicembre 1940, nel pieno del disastro della guerra alla Grecia: «Gli italiani del 1914 erano migliori di questi di oggi. Non è un bel risultato per il Regime, ma è così». Durante la serata anche una gradita sorpresa: viene consegnata a Guerri la sua tesi di laurea, del 1974, con la dedica al giornalista Giorgio Vecchietti. Pubblicata due anni dopo da Feltrinelli col titolo “Giuseppe Bottai, un fascista critico”, lo ha consacrato come uno degli storici più autorevoli sugli studi del fascismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: