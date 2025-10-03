A Montegiardino torna Artisti in casa: 11 e 12 ottobre tra musica, pittura, performance e magia

Un concerto in salotto, una lettura sul balcone, magia per le vie del centro storico di Montegiardino. E' un evento unico nel suo genere “Artisti in Casa”: le barriere tra performer e pubblico si annullano, per un'esperienza autentica. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 ottobre con un festival che valorizza l'arte locale ed emergente, sotto la direzione di Antonio Ramberti.

Tanti i protagonisti: da Ermanno Cavazzoni, sceneggiatore che lavorò con Fellini accompagnato dai musicisti Vincenzo Vasi e Giorgio Pacorig, alla cantante Crista, Reverendo Dave, Sara Jane Ghiotti, gli artisti dello Smiaf e molti altri.

Tutti gli eventi, spiegano gli organizzatori, saranno al coperto, quindi garantiti anche in caso di pioggia e freddo. Sabato spettacoli per tutti, dalle 17,30 fino a tarda notte, con musica, teatro, poesia, danza, stand up comedy, pittura e performance. Domenica il pomeriggio dedicato ai bambini, con “Il castello delle domande strambe”, tra clown, magia e storie fantastiche.

Nel servizio le interviste ad Antonio Ramberti (direttore artistico Artisti in Casa), Alan Gasperoni (segretario particolare Segreteria al Turismo) e Maria Katia Savoretti (associazione Artisti in Casa)










