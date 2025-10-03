EVENTO A Montegiardino torna Artisti in casa: 11 e 12 ottobre tra musica, pittura, performance e magia Sabato 11 spettacoli per tutti da pomeriggio a notte. Domenica 12 il pomeriggio dedicato ai bambini

Un concerto in salotto, una lettura sul balcone, magia per le vie del centro storico di Montegiardino. E' un evento unico nel suo genere “Artisti in Casa”: le barriere tra performer e pubblico si annullano, per un'esperienza autentica. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 ottobre con un festival che valorizza l'arte locale ed emergente, sotto la direzione di Antonio Ramberti.

Tanti i protagonisti: da Ermanno Cavazzoni, sceneggiatore che lavorò con Fellini accompagnato dai musicisti Vincenzo Vasi e Giorgio Pacorig, alla cantante Crista, Reverendo Dave, Sara Jane Ghiotti, gli artisti dello Smiaf e molti altri.

Tutti gli eventi, spiegano gli organizzatori, saranno al coperto, quindi garantiti anche in caso di pioggia e freddo. Sabato spettacoli per tutti, dalle 17,30 fino a tarda notte, con musica, teatro, poesia, danza, stand up comedy, pittura e performance. Domenica il pomeriggio dedicato ai bambini, con “Il castello delle domande strambe”, tra clown, magia e storie fantastiche.

Nel servizio le interviste ad Antonio Ramberti (direttore artistico Artisti in Casa), Alan Gasperoni (segretario particolare Segreteria al Turismo) e Maria Katia Savoretti (associazione Artisti in Casa)

