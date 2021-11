ARTE A Morciano l'unico museo al mondo dedicato interamente a Boccioni

Una figura femminile che si dedica al cucito, una prospettiva, un ambiente intimo. E poi i colori, quelli non mancano mai nei quadri futuristi. “Donna che cuce” è un quadro del 1905/06 esposto in originale al Temporary Museum Umberto Boccioni di Morciano, l'unico al mondo dedicato interamente all'artista futurista.

"Insieme a tante altre persone - spiega Giuliano Cardellini, direttore del Tmub -, dopo tanto lavoro, siamo riusciti ad aprire questo museo, dopo 105 anni dalla sua morte. Boccioni era un romagnolo al 100%, in particolare cittadino di Morciano perché la famiglia Boccioni è documentato che vivesse qui sin dal 1700".

Si parlava della volontà di creare spazio espositivo con le opere di Boccioni già nel 1931. Ora finalmente il sogno si è realizzato. Al suo interno si trovano una serie di fotografie e documenti storici in una raccolta unica nella sua specie. Tra queste anche una delle poche poesie scritte dall'artista in versi liberi e parole in libertà. E poi il “Manifesto tecnico della scultura futurista”, in cui si illustra il concetto del Dinamismo plastico, ovvero il tentativo di raffigurare il movimento su una tela.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Cardellini, direttore del Tmub

