GIORNATA DISABILITA' “A muso duro ”, il film su Antonio Maglio sabato al Concordia. Evento promosso dalla Reggenza Saranno presenti l'attore Flavio Insinna e il regista Marco Pontecorvo

“A muso duro ”, il film su Antonio Maglio sabato al Concordia. Evento promosso dalla Reggenza.

Verso la Giornata Internazionale delle persone con disabilità che si celebra sabato 3 dicembre: tanti gli eventi in territorio sammarinese in questi giorni per promuovere il diritto all’uguaglianza. Tra questi la proiezione, sabato alle 15 al Cinema Concordia, del film “A muso duro – Campioni di vita”, incentrato sulla figura di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL che per primo intuì l’importanza dello sport nella vita dei disabili. Evento voluto e promosso dai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta: la giornata vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Flavio Insinna, del regista Marco Pontecorvo, dello sceneggiatore Roberto Jannone, oltre alla moglie del Prof. Maglio, Maria Stella Calà Maglio.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: