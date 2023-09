FOTOGRAFIA A Palazzo Pubblico l'inaugurazione di una mostra dedicata alla Reggenza

Simboli, tradizioni e orgoglio nazionale. C'è tutto questo nella mostra fotografica di Paolo Crocenzi, inaugurata nell'atrio di Palazzo Pubblico. Il nome dell'esposizione suona alto e istituzionale come ciò che rappresenta: "Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Simboli e luoghi identitari dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino”. La sua condivisione con il pubblico è un momento magico e carico di emozioni, rivela il fotografo sammarinese. "L'idea della mostra è nata dal bisogno dell'Ufficio della Reggenza di fotografie per creare un sito web e dei social collegati all'istituto - spiega Crocenzi -. Per fortuna hanno scelto me. Dal momento che tanti simboli i turisti non li vedono, abbiamo pensato che valesse la pena esporli al pubblico e farci una mostra". Presenti all'inaugurazione anche diversi ex capi di Stato per omaggiare a loro volta l'istituto più alto della Repubblica. La fotografia come linguaggio culturale e cemento per la memoria, sottolinea il segretario Belluzzi. Tra gli scatti anche l'insediamento degli attuali Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. "Lodevole il sentimento di rispetto che la cittadinanza prova per noi, per quello che rappresentiamo - affermano -. La Reggenza viene vista quasi come qualcosa di astratto”. La mostra restituisce così l'attaccamento di un'intera comunità al proprio Paese e istituzioni.

Nel video l'intervista a Paolo Crocenzi, fotografo

