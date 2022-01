A Palazzo Sums la mostra del maestro Tong Yanrùman. Rimarrà allestita fino al 21 febbraio

La mostra personale dell'artista cinese Tong Yanrunan chiude le celebrazioni del 50esimo Anniversario dei rapporti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare di Cina. L'inaugurazione in video-collegamento con il Linping Art Museum di Hangzhou: a sottolineare l'importanza dello scambio culturale, da San Marino, il Segretario Belluzzi e l'artista sammarinese Viola Conti, curatrice della mostra del maestro Tong a San Marino come-viceversa- lo è stato lui a Hangzhou a fine anno della sua Greetings from the Anthropocene!

Poi, a Palazzo SUMS, l'apertura delle porte al pubblico Viola Conti, curatrice mostra “Face to Face”. L’esposizione “Face to Face” include 57 dipinti che proiettano nei ritratti ad olio su tela la spiritualità del maestro, che lega la sua arte alla filosofia taoista. Un artista di rilievo internazionale che si dedica alla pittura ad olio da circa 20 anni che ha esposto in alcuni dei musei, gallerie e biennali più importanti al mondo. La mostra rimarrà allestita fino al 21 febbraio ad ingresso libero.

Nel video l'intervista a Viola Conti, curatrice della mostra