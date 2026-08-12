"A reading sculpture": quando il lettore diventa opera d'arte

La lettura come atto di resistenza, il libro come strumento per riappropriarsi del proprio tempo. La Galleria Nazionale di San Marino si è trasformata in laboratorio vivo con "A Reading Sculpture", evento curato dall'artista e performer Martina Conti.

Inserito nel programma "Ci vediamo in Galleria..." — che celebra l'anniversario dell'iscrizione UNESCO di San Marino e gli otto anni della Galleria nella sua sede stabile — il laboratorio propone una performance che l'artista racconta essere nata nel 2012, in occasione della Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo. Presentata in diverse gallerie, tra Italia e Inghilterra, tra le sale della Galleria Nazionale ha trovato una sua nuova partitura coreografica.

Ognuno insieme al proprio libro, i partecipanti si sono fatti guidare da Conti tra danza e lettura, diventando performance d’arte contemporanea. Una "scultura vivente" di corpi e libri, un monumento umano da ammirare per chi si trovava a visitare la Galleria durante il suo svolgimento.

In un mondo dominato dall'iper-connessione, la “fatica” della lettura è esercizio necessario, uno strumento per tornare nel presente e allontanare le distrazioni. In questo contesto, l'obiettivo è celebrare il lettore come eroe di pazienza, spiega l'artista, in un invito a tornare alla lettura e ai suoi tempi, tanto diversi da quelli dell'istantaneità dei social. Soprattutto, un momento per dedicarsi a sé stessi, tanto apprezzato da far già pensare a una prossima replica invernale.







