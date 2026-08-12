GALLERIA NAZIONALE "A reading sculpture": quando il lettore diventa opera d'arte Un nuovo appuntamento di "Ci vediamo in Galleria" con il laboratorio di Martina Conte

La lettura come atto di resistenza, il libro come strumento per riappropriarsi del proprio tempo. La Galleria Nazionale di San Marino si è trasformata in laboratorio vivo con "A Reading Sculpture", evento curato dall'artista e performer Martina Conti.

Inserito nel programma "Ci vediamo in Galleria..." — che celebra l'anniversario dell'iscrizione UNESCO di San Marino e gli otto anni della Galleria nella sua sede stabile — il laboratorio propone una performance che l'artista racconta essere nata nel 2012, in occasione della Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo. Presentata in diverse gallerie, tra Italia e Inghilterra, tra le sale della Galleria Nazionale ha trovato una sua nuova partitura coreografica.

Ognuno insieme al proprio libro, i partecipanti si sono fatti guidare da Conti tra danza e lettura, diventando performance d’arte contemporanea. Una "scultura vivente" di corpi e libri, un monumento umano da ammirare per chi si trovava a visitare la Galleria durante il suo svolgimento.

In un mondo dominato dall'iper-connessione, la “fatica” della lettura è esercizio necessario, uno strumento per tornare nel presente e allontanare le distrazioni. In questo contesto, l'obiettivo è celebrare il lettore come eroe di pazienza, spiega l'artista, in un invito a tornare alla lettura e ai suoi tempi, tanto diversi da quelli dell'istantaneità dei social. Soprattutto, un momento per dedicarsi a sé stessi, tanto apprezzato da far già pensare a una prossima replica invernale.

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