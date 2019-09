A Riccione la possibilità di partecipare a un film con Tommaso Paradiso

A Riccione sarà possibile a partecipare e di assistere alle riprese di un film con Tommaso Paradiso, ex leader della band Thegiornalisti. Lo fa sapere il Comune, spiegando che il 4 ottobre in piazzale Roma verrà istituita un’"Area Love" dove si faranno le riprese a cui gli interessati potranno prendere parte. Le riprese inizieranno alle 18:30.

Per ricevere il "pass" per partecipare occorre compilare i moduli necessari per la partecipazione, scaricabili sul sito di Radio Deejay e presentarsi al Palazzo del Turismo di Riccione giovedì 3 ottobre dalle 10 alle 19 e venerdì 4 ottobre dalle 10 alle 17 con la liberatoria compilata e firmata e un documento d’identità in corso di validità. L'invito è aperto anche ai minori di 18 anni, previo consegna della liberatoria firmata da entrambi i genitori.

L’accesso all'"Area Love" aprirà alle 18:30, mentre l'inizio dello show case è previsto per le 20.30. Il film, distribuito da Lucky Red, è prodotto da Andrea Occhipinti. La scena che verrà girata è una di quelle principali, ambientata a un concerto. Paradiso salirà sul palco di piazzale Roma per uno speciale live, in collaborazione con Radio Deejay e San Marino Performance, che in parte verrà utilizzato come cameo per la pellicola girata.