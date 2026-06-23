A Rimini arriva Emmanuel Carrère, la voce che ha reinventato il romanzo contemporaneo

Non capita spesso che una città possa accogliere uno degli scrittori più influenti e celebrati della letteratura mondiale contemporanea. Questa sera succederà a Rimini, dove è atteso per l'inaugurazione del festival "Biglietti agli amici", nell'affascinante cornice della Piazza sull'Acqua, Emmanuel Carrère.

L'autore francese, tradotto in tutto il mondo e considerato tra gli scrittori che più hanno innovato il confine tra romanzo, autobiografia e reportage, presenterà alle 21 il suo ultimo libro, "Kolchoz" edito in Italia da Adelphi.

Carrère ha segnato la letteratura degli ultimi decenni con opere diventate punti di riferimento per lettori e critica. Tra i suoi libri più celebri figurano "Limonov", ritratto magnetico dello scrittore e dissidente russo Eduard Limonov, "L'Avversario", sconvolgente ricostruzione del caso Jean-Claude Romand e "Il Regno", viaggio tra fede, storia e identità. Nel corso della sua carriera ha raccontato processi, vicende politiche, tragedie collettive e scenari internazionali, dalla Russia post-sovietica alla guerra in Ucraina, fino al lungo processo per gli attentati del Bataclan di Parigi, confluito nel volume V13.

La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del festival diretto dallo scrittore riminese Marco Missiroli. "Biglietti agli amici" proseguirà fino a mercoledì 25 giugno. Sul palco della Piazza sull’Acqua saliranno, tra gli altri, Marco Cappato, Vasco Brondi, Benedetta Porcaroli, Giorgia Fumo, Luca Sofri, Viola Ardone, Mattia Insolia, Lea Gavino e Alessandro Cattelan. Letteratura, musica, cinema, satira e impegno civile si intrecceranno in tre serate a ingresso gratuito pensate per raccontare il presente attraverso alcune delle voci più autorevoli e originali del panorama contemporaneo.









