PRESENTAZIONE A Rimini Capodanno con Antonacci e doppio 'incendio' al Castello "Un Capodanno da ritorno al futuro"

Concerti diffusi in sette piazze del centro storico. Torna a Rimini il format del 'Capodanno più lungo del mondo' con un palinsesto di 150 iniziative in 40 giorni, tra il 25 novembre, giorno di accensione delle luminarie natalizie, e il 7 gennaio. Gli highlights sono il concertone di Biagio Antonacci la notte di San Silvestro nel tradizionale piazzale Fellini, a ridosso della rotonda recentemente intitolata a Lucio Battisti; e poi 'l'incendio' del castello malatestiano, che si fa in due, e i gli eventi musicali diffusi in sette piazze del centro storico.

Il costo previsto per la manifestazione è di 550mila euro, sostenuto anche in parte dagli sponsor e dagli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno. Il live 'Tutti a Rimini' di Antonacci prenderà il via alle 22 e si concluderà con i fuochi d'artificio sul mare. Mentre alle 00.30 e alle 2 di notte del primo dell'anno sono previste le repliche dello spettacolo pirotecnico di Castel Sismondo che l'anno scorso ha richiamato migliaia di curiosi.

Un tappeto musicale diffuso invaderà il centro storico spaziando fra i diversi generi. In piazza Cavour sarà protagonista il repertorio pop-jazz e swing di Kelly Joyce. A seguire l'appuntamento con RDS 100% Grandi Successi e vari dj. In piazza Malatesta si terrà una sfida rock fra i dj delle discoteche Velvet e Satellite.

La sala Ressi del teatro Galli aprirà le sue porte ad una serata tra jazz e ballo con Black Coffee Roaring. Al Teatro degli Atti si festeggerà con Hola Latinoamerica e i ritmi del Centro e Sudamerica. Musica classica al Museo della città, mentre il country americano troverà posto alla Domus del chirurgo con i Nashville & Backbones. Proiezioni luminose sono infine previste nel cortile della Biblioteca Gambalunga. Programmate le aperture serali straordinarie dei musei.

Volano le prenotazioni nei 500 hotel aperti.

Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ed a Patrizia Rinaldis, Presidente Albergatori di Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: