EMILIA ROMAGNA CULTURA A Rimini il cinema oltre l'alluvione CARAVAN il film ceko e slovacco coprodotto dalla regione conclusosi in Romagna e sui Lidi ferraresi nonostante l'emergenza alluvionale

CARAVAN è un viaggio in Italia di Ester che da 12 anni si prende cura del figlio disabile. Lungo la penisola Tra Romagna e Calabria incontra l'amica d'infanzia Petra facendo fronte ai problemi con il giovane David. La troupe straniera e in parte italiana di ZURZANA KIRCHENEROVÁ ha mantenuto operativo il set proprio nei giorni dell'alluvione portando un messaggio di speranza in tutta Europa.

