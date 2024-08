NOTTI EMILIANE A riveder le stelle “Scena Natura” in un'esperienza immersiva di Miscele d'Aria Factory con STELLE sulle colline bolognesi per la Notte di San Lorenzo in cuffie “wireless”

Giochi di luce e composizioni sonore (musica, effetti e suggestioni) sullo sfondo, in alto, il cielo blu e la gente col naso all'insù. Cuffie wireless per un rito collettivo che amplifica le percezioni delle STELLE che cadono giù negli occhi. Una notte dedicata alla luna e ai corpi celesti. Un'opera sonora e visionaria di De Tassis-Casillo immaginata in spazi aperti al Fienile Fluò come un viaggio nel cosmo interiore di ognuno. Musicisti e performer dal vivo creano “spazializzazioni sonore” sugli astri in chiave fantascientifica e poetica. Le voci della scienza e dell'anima in tutt'uno.

