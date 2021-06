"A riveder le stelle" incanta il pubblico nel Centro Storico di San Marino

Nel centro storico di San Marino Città, danza, musica, acrobazie e installazioni sul tema della Divina Commedia con lo show “A riveder le stelle”. Uno spettacolo originale di grande impatto che ha richiamato un pubblico numeroso lungo l'itinerario delle performance andate in scena nei luoghi più suggestivi della capitale della Repubblica, patrimonio Unesco. Visionnaire Performing Arts Experience ha tradotto in spettacolo il cantico dell'Inferno accompagnando in prima persona lo spettatore alla scoperta dei peccati e dei protagonisti dell'opera di Dante. Scritto e diretto da Simone Ranieri, “A riveder le stelle” vanta collaborazioni di prestigio con il light designer Marco Policastro, i coreografi Davide Attuati e Anna Kolesarova, i costumisti Giada Masi e Clio Barcella e performers di caratura internazionale. Dopo il debutto di ieri, questa sera la replica a partire dalle 21.