A San Marino ancora un'Alba sul Monte di successo con Moroni e Bifulco.

Ancora un successo per la XV edizione di Alba sul Monte… in Concerto con il Duo Harmonius, composto dalla sammarinese Monica Moroni e da Raffaele Bifulco. Appuntamento a domenica 20 Agosto per l’ultimo concerto di questa amata rassegna con il Duo Alexander per Sax e Arpa.

