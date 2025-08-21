A San Marino arriva “L’isola che non c’è”: una giornata di festa e solidarietà con il concerto di Edoardo Bennato

Domenica 7 settembre 2025 il Parco Ausa di Dogana si trasformerà in un grande palcoscenico di musica, divertimento e solidarietà grazie all’evento “L’isola che non c’è”, una giornata speciale pensata per grandi e piccoli, a ingresso libero.

Si inizierà alle ore 16:00, con un ricco programma dedicato alle famiglie: giochi, gonfiabili, truccabimbi, animazione e stand gastronomici renderanno l’atmosfera colorata e festosa, trasformando il parco in un’isola incantata dove i bambini saranno protagonisti. Dalle 19:00, il cuore dell’iniziativa si sposterà sulla sensibilizzazione, con un incontro dedicato all’oncoematologia pediatrica, durante il quale medici ed esperti si confronteranno su temi di grande importanza sociale. Poi, quando il sole tramonterà, sarà la musica a prendersi la scena.

Alle 21:00 infatti salirà sul palco Edoardo Bennato, tra i cantautori più amati d’Italia, con il suo tour “Sono solo canzonette 2025”. Un concerto che promette di emozionare il pubblico con brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi parlano a più generazioni. L’evento non sarà soltanto un’occasione di svago, ma anche un momento di solidarietà, con una raccolta fondi destinata ad associazioni benefiche. Un appuntamento da non perdere.









