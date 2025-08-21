SPETTACOLI E SOLIDARIETA' A San Marino arriva “L’isola che non c’è”: una giornata di festa e solidarietà con il concerto di Edoardo Bennato Si inizierà alle ore 16:00, con un ricco programma dedicato alle famiglie

Domenica 7 settembre 2025 il Parco Ausa di Dogana si trasformerà in un grande palcoscenico di musica, divertimento e solidarietà grazie all’evento “L’isola che non c’è”, una giornata speciale pensata per grandi e piccoli, a ingresso libero.

Si inizierà alle ore 16:00, con un ricco programma dedicato alle famiglie: giochi, gonfiabili, truccabimbi, animazione e stand gastronomici renderanno l’atmosfera colorata e festosa, trasformando il parco in un’isola incantata dove i bambini saranno protagonisti. Dalle 19:00, il cuore dell’iniziativa si sposterà sulla sensibilizzazione, con un incontro dedicato all’oncoematologia pediatrica, durante il quale medici ed esperti si confronteranno su temi di grande importanza sociale offrendo spunti di riflessione per tutti e testimonianze di valore.

Poi, quando il sole tramonterà, sarà la musica a prendersi la scena. Alle 21:00 infatti salirà sul palco Edoardo Bennato, tra i cantautori più amati d’Italia, con il suo tour “Sono solo canzonette 2025”. Un concerto che promette di emozionare il pubblico con brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi parlano a più generazioni.

L’evento, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con il Patrocinio del Congresso di Stato, sarà completamente gratuito grazie anche al generoso contributo di sponsor privati e il prezioso apporto delle associazioni di volontariato al lavoro per assicurare divertimento e animazione per tutti i partecipanti.

Il cuore pulsante de "L'Isola che non c'è" risiede nella sua profonda vocazione solidale, sarà l’occasione per una raccolta fondi a favore di associazioni benefiche quali “InSiamo” e “Oceano Blu”.

"L’intento principale dell’appuntamento - scrive la Segreteria al Turismo in una nota - è quello di sensibilizzare su un tema così importante come quello dell’oncologia pediatrica, di creare un momento di unità e solidarietà che coinvolga l’intera comunità sammarinese, e di dimostrare sostegno ed empatia a coloro che attraversano momenti così delicati".

