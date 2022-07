A San Marino è il 1462...fino a domenica

Taglio del nastro a Porta San Francesco per le ‘Giornate Medievali – 1462 Il Patto’. La 25esima edizione è legata a una delle date cardine nella storia sammarinese: il 21 settembre 1462 venivano infatti siglati i Patti di Fossombrone tra il Papato e San Marino, uniti nella guerra contro i signori Malatesta e da cui scaturirà nel 1463 la conformazione e l’estensione geografica dell'attuale Serenissima.

Il percorso rievocativo si alterna con le iniziative nelle principali piazze e vie del centro storico: artisti e spettacoli che spazieranno dalle arti performative alla musica, dal teatro di figura a quello fisico, dalle performance itineranti ai grandi show fissi.

Ogni sera uno spettacolo diverso per contenuti e peculiarità avrà luogo nell'incantevole cornice della Cava dei Balestrieri: dalle esibizioni di giullari, sputafuoco e musici che hanno animato l'apertura alle abili coreografie di trampolieri il venerdì per culminare poi in due serate di altissima portata evocativa che vedranno il sabato sera le celebrazioni per i 40 anni del gruppo Musici e Sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi e la domenica il ritrovato Palio del Tricorniolo con la presenza delle Città ospiti che tradizionalmente animavano l’importante agone.