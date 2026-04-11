LIBRI A San Marino il debutto letterario di Federica Macciotta con il romanzo “Rompere il silenzio” Ieri sera la presentazione del volume alla BKN301 Lounge del San Marino Outlet Experience

Il confine sottile tra comodità tecnologica e libertà individuale, in una società dove l'autenticità rischia di perdersi tra gli algoritmi. È questo il cuore di "Rompere il silenzio - Storia di potere", il romanzo d'esordio di Federica Giorgia Giovanna Macciotta, presentato ieri sera alla BKN301 Lounge del San Marino Outlet Experience. Un evento di profonda riflessione, introdotto da Stiven Muccioli e partecipato dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, in cui l'autrice ha dialogato con il giornalista David Oddone.

L'opera è un romanzo di fantascienza che indaga le fragilità odierne trasportandole cento anni nel futuro. Ai nostri microfoni, l'autrice racconta così la genesi dell'opera: "L'esigenza in sé per sé di scrivere è sempre stata dentro di me. Inizialmente mi sono trovata nei viali romagnoli a scrivere piccoli aforismi. Poi pian piano la contaminazione della mia vita qui, perché vivo qui da solo 8 anni, mi ha permesso di costruire prima dei personaggi che hanno ovviamente tanto del mondo reale, nonostante sia un romanzo di fantascienza".

Nel libro si affronta il tema di un'evoluzione tecnologica incredibile che penetra nelle vite umane. "L'essere umano resta comunque fragile di fronte a questa evoluzione", precisa l'autrice, ricordando però la centralità di capisaldi incrollabili come l'amore e il desiderio di libertà: "L'essere umano è meraviglioso in quanto ha bisogno necessariamente di avere questi punti fermi nella propria identità e quindi questo ho voluto sicuramente inserirlo all'interno della mia storia". Un debutto che, al termine di un firma-copie, ha aperto un dibattito su cosa significhi, oggi come domani, restare umani.

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